Лавров: НАТО не намерена разрабатывать меры деэскалации совместно с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Отсутствие ответа со стороны НАТО на российские предложения по вопросам безопасности и укреплению мер доверия свидетельствует о нежелании блока сотрудничать с Россией в целях деэскалации напряженности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Пеккой Хаависто.

"Мы рассказали о нашем диалоге с членами Североатлантического альянса по вопросам безопасности, укрепления доверия и рассказали о том, какие предложения мы внесли на рассмотрение членов НАТО уже более года назад и на которые ответа до сих пор не получено, - отметил он. - Из этого мы делаем вывод о том, что в планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия".