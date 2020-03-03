20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Сирийско-турецкий конфликт
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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе и саммит России и Турции, намеченный на 5 марта

Президент России и канцлер Германии также обменялись мнениями о положении дел в Ливии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, - говорится в сообщении. - В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне".

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня. 

В разговоре, который состоялся по инициативе германской стороны, лидеры двух стран обменялись мнениями о положении дел в Ливии. "Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе 2020 года", - добавили в Кремле.

Стороны также условились о дальнейших контактах.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСирияТурцияГерманияРоссияЛивияСирийско-турецкий конфликт
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