Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе и саммит России и Турции, намеченный на 5 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, - говорится в сообщении. - В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне".

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

В разговоре, который состоялся по инициативе германской стороны, лидеры двух стран обменялись мнениями о положении дел в Ливии. "Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе 2020 года", - добавили в Кремле.

Стороны также условились о дальнейших контактах.