20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Россия заявила талибам, что не примет монополии движения на власть в Афганистане

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов также заявил, что никаких секретных договоренностей между США и талибами нет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия неоднократно заявляла членам запрещенного в РФ движения "Талибан", что не принимает никакую монополию на власть в Афганистане. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы не раз прямым текстом говорили талибам, что не принимаем никакую монополию и возврат талибам власти", - сказал он.

Никаких секретных договоренностей между США и талибами нет, сказал Кабулов

Следующая встреча РФ, КНР, США и Пакистана по Афганистану должна состояться на полях межафганских переговоров, сообщил Кабулов.

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