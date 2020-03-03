20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Лавров: заявления Пристайко по Донбассу прямо противоречат минским соглашениям

Глава российского МИД заявил, что направил Парижу и Берлину обращения с призывами повлиять на Киев

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречат минским соглашениям. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое. В том числе заявления руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь, - сказал он. - Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей".

Влияние на Киев

Лавров заявил, что направил коллегам из Франции и ФРГ обращения с призывами не допускать провокационных заявлений Киева по Донбассу.

"Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве. Но пока наши партнеры по нормандскому формату бездействуют в этом смысле, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже".

 "Пустые" саммиты

Россия не считает нужным проводить "пустые" саммиты в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция). "Вместо этого они [Германия и Франция] на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет, - сказал Лавров. - Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Лавров: встреча Путина и Эрдогана может поспособствовать выполнению соглашений по Идлибу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС