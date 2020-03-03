Лавров: заявления Пристайко по Донбассу прямо противоречат минским соглашениям

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречат минским соглашениям. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое. В том числе заявления руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь, - сказал он. - Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей".

Влияние на Киев

Лавров заявил, что направил коллегам из Франции и ФРГ обращения с призывами не допускать провокационных заявлений Киева по Донбассу.

"Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве. Но пока наши партнеры по нормандскому формату бездействуют в этом смысле, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже".

"Пустые" саммиты

Россия не считает нужным проводить "пустые" саммиты в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция). "Вместо этого они [Германия и Франция] на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет, - сказал Лавров. - Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали".