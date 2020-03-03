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Лавров: действующие в России религиозные и прочие НПО должны соблюдать российские законы

Глава российского МИД напомнил, что структура "Свидетелей Иеговы" выступала с прямыми призывами не выполнять законы

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Любые действующие на территории России неправительственные организации (НПО), в том числе религиозные, обязаны уважать и соблюдать российское законодательство. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Пеккой Хаависто.

"Мы обсуждали вопросы прав человека, в том числе ситуацию с деятельностью "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ религиозная организация), - отметил глава российского дипведомства. - Мы подтвердили нашу позицию, что любые неправительственные, включая религиозные, организации должны уважать российские законы. К сожалению, структура "Свидетелей Иеговы", которая работала в РФ, выступала с прямыми призывами не выполнять российские законы. Мы, конечно, с этим согласиться не можем".

В связи с антизаконной деятельностью Минюст России в августе 2017 года включил "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций. В том же году Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации этой организации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияХаависто, Пекка
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