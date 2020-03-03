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Путин назначил Сергея Желтова начальником ГУ МЧС РФ по Москве

Желтов с 3 июля 2019 года был временно исполняющим обязанности начальника столичного ГУ МЧС РФ
Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов ГУ МЧС по Москве
Описание
Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов
© ГУ МЧС по Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Начальником ГУ МЧС РФ по Москве назначен Сергей Желтов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главка.

"Указом президента РФ от 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов", - сказали в пресс-службе.

Желтов был временно исполняющим обязанности начальника столичного ГУ МЧС РФ с 3 июля 2019 года, а до этого - замначальника главка по Государственной противопожарной службе. Он руководил ликвидаций последствий нескольких крупных ЧС.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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