Путин назначил Сергея Желтова начальником ГУ МЧС РФ по Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Начальником ГУ МЧС РФ по Москве назначен Сергей Желтов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главка.

"Указом президента РФ от 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов", - сказали в пресс-службе.

Желтов был временно исполняющим обязанности начальника столичного ГУ МЧС РФ с 3 июля 2019 года, а до этого - замначальника главка по Государственной противопожарной службе. Он руководил ликвидаций последствий нескольких крупных ЧС.