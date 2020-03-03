Лавров: Трамп поддержал идею России провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подтвердил поддержку предложения президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Инициатива [провести саммит "пятерки" СБ ООН] была выдвинута 23 января в ходе выступления президента Путина в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста. Инициативу поддержали президент Франции [Эмманюэль Макрон], председатель КНР [Си Цзиньпин]. И вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - сказал глава российского дипведомства.

Россия рассчитывает, что дата и место проведения саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН будут определены в ближайшее время, заявил Лавров. "Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия. Тогда об этом будет объявлено", - сказал он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Инициативу поддержали КНР, Франция и руководство ООН.