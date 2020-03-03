Кабулов: талибы, заявляя о продолжении атак на Кабул, не нарушают соглашения с США

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ), заявляя о продолжении боевых действий против правительственных войск Афганистана, не нарушает мирное соглашение с США. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Движение талибов никаких обязательств о прекращении войны с правительственными войсками на себя не брало. Они взяли недельную передышку по настоянию американцев, это было соблюдено. Поэтому здесь с их стороны никаких нарушений нет", - указал он.

"После подписания соглашения в Дохе, где была отфиксирована необходимость освобождения 5 тыс. заключенных талибов и американцы подписались, что сделают все от них зависящее, чтобы это произошло до 10 марта, [президент Афганистана] Ашраф Гани заявил, что он никаких обязательств на этот счет не имеет, - продолжил Кабулов. - Это, естественно, вызвало раздражение у талибов, и они ответили на такой выпад заявлением о том, что и они не будут продолжать временное прекращение огня и считают себя свободными воевать с правительственными войсками. Это не распространяется на американцев и иностранные войска".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников "Талибана" и до 1 тысячи человек, удерживаемых талибами.

В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане. Режим начал действовать в полночь 22 февраля по местному времени. 2 марта талибы объявили о завершении периода снижения уровня насилия и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

Соглашение с США

Россия рассчитывает, что движение "Талибан" будет выполнять мирное соглашение с США, несмотря на наличие радикалов, выступающих против договоренностей с американцами, заявил Замир Кабулов.

"Конечно, оно [движение] неоднородно. Есть часть, не большинство, относительно непримиримых членов движения талибов, которым не по душе это соглашение, которые считают, что джихад надо продолжать. Раз заставили американцев подписать, как они это видят, надо было просто еще дожать силовыми действиями, и американцы просто побежали бы", - пояснил он.

Кабулов отметил, что когда радикальные представители "Талибана" попытались противодействовать подписанию соглашения с США, "руководство талибов продемонстрировало жесткость и указало им на то, что они ответственны подчиняться общей дисциплине". По его словам, это свидетельствует о том, что "основная масса руководства для себя политическое решение приняла". "Мы исходим из этого", - подчеркнул дипломат.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через четыре с половиной месяца с момента подписания документа численность американского контингента в Афганистане должна быть уменьшена до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, США, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. При условии выполнения талибами своих обязательств все оставшиеся силы будут выведены из Афганистана в последующие девять с половиной месяцев.

Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.