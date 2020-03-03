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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях

Депутат Павел Крашенинников ранее уточнил, что новая конституционная норма может коснуться военных городков и закрытых административно-территориальных образований

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал поправку к Конституции об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов РФ.

"На территории РФ в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом", - говорится в тексте. На заседании во вторник думский комитет рассматривает поправки к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

Поправка была разработана сопредседателями рабочей группы по изменению основного закона, главами профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. С инициативой разработки поправки о федеральных территориях выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

Ранее Крашенинников уточнил, что новая конституционная норма, скорее всего, коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что в случае внесения положения о федеральных территориях в основной закон к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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