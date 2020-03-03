{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Комитет Думы одобрил поправку в Конституцию о запрете действий по отчуждению территорий РФ

Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции о защите территориальной целостности страны, которая в том числе предусматривает запрет на действия, ведущие к отчуждению территорий.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Дополнить предлагается статью 67 основного закона. Согласно тексту, РФ "обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности". При этом "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Индексация пенсий 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку об индексации пенсий не реже раза в год.

В первоначальной версии поправки к статье 75 основного закона значилась формулировка "регулярная индексация", но не устанавливалась ее частота.

"В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год", - говорится в тексте поправки. При этом порядок индексации предлагается устанавливать в федеральном законе.

Поправкой также гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Помимо этого, инициатива главы государства содержит положение о том, что в России гарантируются адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

На заседании во вторник думский комитет рассматривает поправки к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

Укрепление международной безопасности

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать поправку, которая обязывает российские власти принимать меры по укреплению международной безопасности.

"Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства", - говорится в тексте.

В первом чтении законопроект об изменениях в основной закон страны, внесенный президентом, был принят единогласно 23 января. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. 2 марта Путин направил в Госдуму ряд дополнительных поправок, касающихся в том числе процедуры вступления законопроекта в силу.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Думы также одобрил президентскую поправку, включающую положение о браке как союзе между мужчиной и женщиной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС