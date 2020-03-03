Комитет Думы одобрил поправку в Конституцию о запрете действий по отчуждению территорий РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции о защите территориальной целостности страны, которая в том числе предусматривает запрет на действия, ведущие к отчуждению территорий.

Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Дополнить предлагается статью 67 основного закона. Согласно тексту, РФ "обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности". При этом "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Индексация пенсий

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку об индексации пенсий не реже раза в год.

В первоначальной версии поправки к статье 75 основного закона значилась формулировка "регулярная индексация", но не устанавливалась ее частота.

"В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год", - говорится в тексте поправки. При этом порядок индексации предлагается устанавливать в федеральном законе.

Поправкой также гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Помимо этого, инициатива главы государства содержит положение о том, что в России гарантируются адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

На заседании во вторник думский комитет рассматривает поправки к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

Укрепление международной безопасности

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать поправку, которая обязывает российские власти принимать меры по укреплению международной безопасности.

"Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства", - говорится в тексте.

В первом чтении законопроект об изменениях в основной закон страны, внесенный президентом, был принят единогласно 23 января. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. 2 марта Путин направил в Госдуму ряд дополнительных поправок, касающихся в том числе процедуры вступления законопроекта в силу.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.