Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.

Данную поправку предлагается добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте.

Как заверил во вторник журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева ранее пояснила ТАСС, что Бог упоминается "в историческом контексте, это очень соотносится с тем, что есть едва ли не в большинстве Конституций". Кроме того, это не нарушает статьи Конституции о свободе вероисповедания и о России как светском государстве.

Как заявил во вторник журналистам глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, Российская Федерация "остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться". "Поправка не нарушает принцип светского государства - он остается незыблемым, - сказал он. - Во-вторых, обсуждаемую поправку нельзя вырывать из контекста. Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам в том числе веру в Бога".

В поддержанной комитетом поправке также указано, что Российская Федерация "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Указывается, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". "Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - сказано в тексте.

Русский как язык государствообразующего народа

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате поддержать предложенную президентом поправку о государственном статусе русского языка как языка государствообразующего народа.

Согласно тексту, "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". Республики в составе РФ при этом вправе устанавливать свои государственные языки, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они должны употребляться наряду с русским.

В предложенной редакции статьи 68 основного закона оговаривается, что "Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Одновременно с этим комитет поддержал президентскую поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 Конституции дополняется нормой о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

"Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности", - говорится в поправках, поддержанных комитетом.

Поправка о браке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил президентскую поправку, включающую положение о браке как союзе между мужчиной и женщиной.

Инициативой предлагается включить в перечень вопросов совместного ведения Федерации и субъектов РФ (ст. 72) "защиту института брака как союза мужчины и женщины". Кроме того, указанную статью планируется дополнить положениями о защите семьи, материнства, отцовства и детства, создании условий для достойного воспитания детей в семье, а также их обязанности заботиться о родителях.

Профильный комитет нижней палаты во вторник рассматривает пакет поправок к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

О законопроекте

В первом чтении законопроект об изменениях в основной закон страны, внесенный президентом, был принят единогласно 23 января. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

2 марта Путин направил в Госдуму ряд дополнительных поправок, касающихся в том числе процедуры вступления законопроекта в силу.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.