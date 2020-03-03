Комитет Госдумы одобрил поправку о правопреемстве России в отношении СССР

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции о правопреемстве РФ в отношении Советского Союза.

"РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ", - говорится в тексте поправки.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции РФ. Для вступления в силу они должны получить поддержку более 50% участников общероссийского голосования. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.