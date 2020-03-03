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Предложения по изменениям в Конституции

Мишустин дал поручения ведомствам для подготовки голосования по поправкам в Конституцию

Также рекомендации о содействии процессу подготовки и проведения голосования даны "Аэрофлоту", РЖД, ВТБ, Ростелекому и "Почте России"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым дал целому ряду министерств и ведомств поручения, связанные с подготовкой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Поручения адресованы, в частности, МЧС, МВД, МИДу, ФСИН, ФСБ России, Минкомсвязи, Центробанку, Минтрансу. Ряд рекомендаций о содействии процессу подготовки и проведения голосования даны также "Аэрофлоту", РЖД, ВТБ, Ростелекому и "Почте России".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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