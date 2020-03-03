Мишустин дал поручения ведомствам для подготовки голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым дал целому ряду министерств и ведомств поручения, связанные с подготовкой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.