Мишустин дал поручения ведомствам для подготовки голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым дал целому ряду министерств и ведомств поручения, связанные с подготовкой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поручения адресованы, в частности, МЧС, МВД, МИДу, ФСИН, ФСБ России, Минкомсвязи, Центробанку, Минтрансу. Ряд рекомендаций о содействии процессу подготовки и проведения голосования даны также "Аэрофлоту", РЖД, ВТБ, Ростелекому и "Почте России".