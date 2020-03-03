Госдума готова оказывать содействие разрешению палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы по парламентской линии оказывать содействие разрешению палестино-израильского конфликта, заявил во вторник журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с делегацией исламского движения ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией.

"Мы считаем, что необходимо как можно серьезнее заниматься вопросами разрешения палестино-израильского конфликта. Готовы на всех уровнях, в том числе и в парламентской плоскости, оказывать содействие переговорному процессу. Здесь мы видим определенные возможности для парламентской дипломатии", - сказал глава комитета.

Он также заметил, что предложенный ранее США план мирного урегулирования - так называемая сделка века - носит ярко выраженный произраильский характер и плохо учитывает интересы палестинской стороны.

По словам Слуцкого, на встрече обсуждался весь спектр вопросов ближневосточного урегулирования.

В понедельник Хания обсудил в Москве вопросы ближневосточного урегулирования с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым.