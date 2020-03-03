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Предложения по изменениям в Конституции

До 1300 волонтеров в каждом регионе расскажут россиянам о поправках к Конституции

Волонтеров наберут преимущественно из молодежи, в том числе из студентов-юристов, рассказала сенатор Ирина Рукавишникова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Волонтерский корпус численностью до 1300 человек, в состав которого войдут студенты юридических факультетов, разъяснит в каждом из субъектов РФ смысл поправок к Конституции. Об этом ТАСС во вторник на открытии Донского юридического форума сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

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"Эта работа ведется во всех регионах. Задействовано будет от 600-700 до 1300 человек, в зависимости от размера субъекта <…> Волонтеров наберут преимущественно из молодежи, в том числе из студентов-юристов, которых в Ростовской области готовят сразу несколько вузов. Поможет и региональное отделение Ассоциации юристов России", - сказала она.

По словам сенатора, донести суть поправок к Конституции чрезвычайно важно до максимально большого количества жителей каждого региона. "C 6 по 21 апреля они [волонтеры] будут работать на улицах, а в день всенародного голосования - на избирательных участках", - отметила Рукавишникова.

Как рассказал журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин, темой Донского юридического форума в этом году стали именно поправки в основной закон страны, в частности вопросы социальной политики и государственного устройства. Депутат подчеркнул, что в случае принятия поправок к Конституции РФ необходимо будет изменить и законодательную базу субъекта.

"Мы предварительно проанализировали, конечно, это коснется десятков документов и законов у нас на территории субъекта, но вся эта работа предстоит только после того, как пройдет общероссийское голосование и решение будет принято. <...> Нам поставлена задача провести максимально расширенное обсуждение и донесение до каждого жителя Донского края идей, которые здесь [в поправках к Конституции] заложены", - пояснил Скрябин.

Как уточняется во вторник на сайте правительства Ростовской области, на территории региона уже объявлен набор в "Волонтеры конституции": 1200 добровольцев разъяснят землякам смысл поправки к конституции.

О поправках

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

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