Рабочая группа по Конституции планирует вновь собраться в конце марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию соберется на заседание после рассмотрения законопроекта о поправке к основному закону представительными органами субъектов РФ. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Рабочая группа не прекратила свое существование. Мы, скорее всего, после проведения процедур в субъектах РФ соберемся и будем обсуждать вопросы общероссийского голосования", - сказал парламентарий. Как уточнил депутат, ориентировочно заседание рабочей группы запланировано на 20-е числа марта.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел пакет поправок к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

Срок подачи поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию истек 2 марта в 18:00 мск. Второе чтение документа запланировано на 10 марта, а третье - на 11 марта, в случае принятия законопроект будет направлен в Совет Федерации, также документ предстоит рассмотреть законодательным собраниям субъектов РФ, причем для запуска следующей стадии процедуры - проведения всероссийского голосования - необходимо получить поддержку не менее двух третей региональных парламентов.