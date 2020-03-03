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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по Конституции планирует вновь собраться в конце марта

На заседании в марте планируется обсудить вопросы общероссийского голосования

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию соберется на заседание после рассмотрения законопроекта о поправке к основному закону представительными органами субъектов РФ. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Рабочая группа не прекратила свое существование. Мы, скорее всего, после проведения процедур в субъектах РФ соберемся и будем обсуждать вопросы общероссийского голосования", - сказал парламентарий. Как уточнил депутат, ориентировочно заседание рабочей группы запланировано на 20-е числа марта.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел пакет поправок к третьей главе Конституции ("Федеративное устройство").

Срок подачи поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию истек 2 марта в 18:00 мск. Второе чтение документа запланировано на 10 марта, а третье - на 11 марта, в случае принятия законопроект будет направлен в Совет Федерации, также документ предстоит рассмотреть законодательным собраниям субъектов РФ, причем для запуска следующей стадии процедуры - проведения всероссийского голосования - необходимо получить поддержку не менее двух третей региональных парламентов.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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