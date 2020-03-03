Володин призвал СМИ уделять больше эфирного времени обсуждению поправок в Конституцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что телеканалам следует посвящать больше эфирного времени обсуждению поправок в Конституцию РФ. Такое мнение политик высказал во вторник в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Учитывая, что все наши средства массовой информации больше посвящают свои эфиры каким-то хайпам, проблемам и ток-шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая ответственность, сосредоточиться на обсуждении норм будущей Конституции", - сказал Володин.

Ведущие телеканалы, полагает думский спикер, "устранились" от обсуждения изменений в основной закон. "Понятно, что вам, может быть, это не так интересно, потому что ток-шоу - это все более весело и рейтинги какие-то формирует. Но это неправильно", - обратился он к интервьюеру.

При принятии Конституции в 1993 году, продолжил политик, не было возможности планомерно обсуждать документ, поскольку "сам институт президентства был под ударом". "Но сегодня у нас есть такая возможность, ее правильно было бы использовать, - подчеркнул он. - Потому что человек, придя на участок для голосования, должен четко понимать, что в нормах Конституции… будут его права, которые защищаются на уровне Конституции".

По мнению председателя нижней палаты, времени для обсуждения поправок и разъяснения их населению "более чем достаточно". "Если человек понимает, о чем речь идет, он проголосует обязательно. Но чтобы понимать, надо обсудить", - уверен он.

"Важно, чтобы все осознавали: вопросы внесения изменений в Конституцию - это не вопросы только руководства страны, депутатов, и тех, кто будет дальше уже обеспечивать доведение до сведения избирателей этих норм, а это вопрос каждого", - заключил Володин.

Володин также считает, что уровень явки на общероссийском голосовании будет во многом зависеть от того, насколько активно данная тема обсуждается в СМИ.

"Явка во многом зависит от того, насколько мы активно начнем обсуждать статьи Конституции. Да, в том числе и от того, как активно этим будут заниматься средства массовой информации", - сказал он.

Володин в связи с этим заметил, что далеко не всегда важные для страны темы попадают в повестку СМИ. Так, сказал спикер, в понедельник - день, когда завершился срок приема поправок к законопроекту об изменениях в Конституции - на одном из каналов обсуждалась шведская экоактивистка Грета Тунберг, а на канале "Россия-24" утром во вторник шел сюжет о предвыборной гонке в США.

"Послушайте, зачем это? Кому это интересно? У них же это сплошные декорации, а мы это воспринимаем как реальную процедуру. Нет прямого голосования народа Соединенных Штатов Америки на выборах президента, партии две захватили монополию и меняются просто там местами, когда возникает кризис доверия к одной из них, и вот мы показываем там массу кандидатов, которые в постановочном партийном шоу участвуют, потом они там меняются", - указал спикер.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Согласно опросу ВЦИОМ в конце февраля, о содержании поправок знали только 23% респондентов. При этом 66% выразили готовность принять участие в общероссийском голосовании, намеченном на 22 апреля.