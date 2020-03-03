Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Максимов родился в 1986 году, в 2013-2017 годах был помощником министра финансов. С 2018 года и до настоящего времени Тимур Максимов занимал пост заместителя главы Минэкономразвития, отвечая также за международный блок.