Генсек ПАСЕ просит не посещать офисы Совета Европы тех, кто был в Китае

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Войцех Савицкий направил в Госдуму, а также, по всей вероятности, в другие парламенты стран - участниц ПАСЕ письмо с просьбой лицам, побывавшим недавно в Китае или Италии, воздержаться от посещения офисов Совета Европы из-за угрозы коронавируса. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщила советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были отправлены всем парламентам стран - участниц ПАСЕ)", - написала она.

"Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею, или весь регион Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их возвращения", - цитирует Кашеварова текст письма.

Согласно графику на сайте ПАСЕ, в среду в Париже состоится заседание одного из комитетов ассамблеи, а на четверг намечено заседание Бюро ПАСЕ. Россию там будет представлять заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.