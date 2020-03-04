ЦИК будет получать сведения о правонарушениях кандидатов в депутаты и членов избиркомов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому органы внутренних дел должны будут передавать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) данные об административных и уголовных правонарушениях кандидатов в депутаты. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, МВД будет предоставлять информацию по запросу ЦИК о "судимости (об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости". Кроме того, в ЦИК будут переданы данные об административных правонарушениях, которые связаны с производством и распространением экстремистских материалов, а также с пропагандой либо публичной демонстрацией нацистской атрибутики или символики.

Также законопроектом предусматривается информирование ЦИК о наличии у членов избирательных комиссий, комиссий референдума неснятой и непогашенной судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в сфере законодательства о выборах и референдумах.

В пояснении к документу отмечается, что "законопроект направлен на урегулирование вопросов организации взаимодействия между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации в рамках избирательного процесса, обеспечив гармонизацию законодательства о полиции и законодательства о выборах и референдумах".