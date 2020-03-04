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ЦИК подписал соглашение с ОНФ о взаимодействии при подготовке голосования по Конституции

Речь идет о сотрудничестве по информационно-разъяснительной деятельности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в ходе заседания в среду подписал соглашение с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) о взаимодействии по информационно-разъяснительной работе в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по законопроекту о поправке к Конституции. Документ подписали председатель ЦИК Элла Памфилова и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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"В данном случае речь идет о соглашении о взаимодействии и сотрудничестве в части информационно-разъяснительной деятельности с ОНФ. <...> В рамках тех полномочий, которыми официально мы сейчас наделены, мы вполне можем подписать это соглашение, чтобы не терять ни минуты, ни дня, наладить это взаимодействие на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном", - сказала Памфилова.

По ее словам, "время до общероссийского голосования спресованно, а сделать предстоит очень много". "Самое главное - донести до каждого гражданина, имеющего право голоса, в полной мере информацию о предстоящем общероссийском голосовании - где [можно проголосовать], когда, о чем будет идти речь в поправках, какие права и возможности есть у людей", - подчеркнула Памфилова.

В свою очередь, Кузнецов отметил, что для ОНФ большая честь принять участие в подготовке общероссийского голосования. "Те сотни тысяч людей, которые находятся в Общероссийском народном фронте, наш актив, сделают все, чтобы каждый гражданин нашей страны знал о том, что состоится общероссийское голосование. Знал, где он может проголосовать, как может проголосовать, чтобы у него была возможность ознакомиться с поправками, которые предложены нашим президентом. Мы приложим для этого все усилия", - заключил глава исполкома ОНФ.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаКузнецов, Михаил МихайловичПредложения по изменениям в Конституции
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