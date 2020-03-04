ЦИК направит 14,6 млрд рублей избиркомам на организацию голосования по Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду приняла постановление, касающееся распределения бюджетных средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

Согласно документу, ЦИК направит "нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования 14 млрд 625 млн рублей".

Кроме того, комиссия направит 110 млн рублей федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и воинские части. Уточняется, что это необходимо для организации участков, образованных за пределами России. Также Центризбирком выделил 80 млн рублей на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.