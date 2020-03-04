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Предложения по изменениям в Конституции

Памфилова пообещала прозрачную работу ЦИК на голосовании по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в прессе прошла "масса всяких глупостей", которая дискредитирует работу комиссии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что лучшим ответом комиссии на критику журналистов будет честная и прозрачная деятельность комиссии по организации общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

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"Есть масса всяких глупостей, которая в прессе прошла, ложь, всякого рода интерпретации, сплетни, слухи [по работе ЦИК в рамках подготовки к голосованию]. В общем, много всего направлено на то, чтобы как-то дискредитировать нашу работу", - сказала Памфилова.

Она призвала журналистов задать вопросы по голосованию, если они есть, напрямую представителям ЦИК.

Памфилова добавила, что лучшим ответом критикам "будет честная, открытая, прозрачная и принципиальная деятельность" ЦИК. Она также выразила благодарность тем СМИ, которые "честно и профессионально, не искажая, доводят информацию до граждан".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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