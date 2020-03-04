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Предложения по изменениям в Конституции

Совфед может утвердить решение регионов по закону о поправке к Конституции 14 марта

Как пояснил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в этот день состоится внеочередное заседание верхней палаты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации может на внеочередном заседании в субботу, 14 марта, утвердить решение регионов по изменениям в Конституции, если региональные законодательные собрания рассмотрят закон к этому времени. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"14-го, скорее всего, будет заседание внеочередное, там будут вопросы по бюджету. Если законодательные собрания в регионах рассмотрят поправки к 14 марта, то мы 14-го тоже можем рассмотреть", - сказал Клишас.

По его словам, решение о внеочередном заседании СФ будет принято 11 марта.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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