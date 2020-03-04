Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина РФ

"Освободить Краевого Сергея Александровича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

В конце февраля диссертационный совет при Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ рекомендовал лишить Краевого степени доктора медицинских наук за "нелегитимное заимствование" в диссертации, защищенной в 2012 году во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены. Далее дело будет передано на рассмотрение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.

Краевой занимал должность замглавы Минздрава РФ с сентября 2013 года.