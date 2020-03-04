ЦИК еще не подписал контракт на разработку логотипа и слогана голосования по Конституции

"Дело в том, что мы не можем пока утвердить логотип, поскольку мы еще не подписывали контракты [на его разработку]. Мы только сейчас приняли бюджет, который был выделен правительством из своего резервного фонда", - сказала Памфилова журналистам в среду.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия обсуждала варианты логотипа и слогана общероссийского голосования по законопроекту о поправке к конституции, однако контракт на их разработку пока не подписан.

По ее словам, в настоящее время комиссия обсуждает возможные варианты логотипа и слогана. "Вариантов было множество, нам очень нравился слоган "Твое слово - закон". Это наше [предложение], а вот специалисты из фокус-группы сказали, что это не пошло, не нравится. Это для примера один из тех слоганов, который нам нравился", - отметила глава ЦИК. По ее словам, провести творческий конкурс на разработку логотипа и слогана не было возможности из-за отсутствия времени. Памфилова добавила, что в их разработке участвуют агентство "ИМА-консалтинг" и компания "Михайлов и партнеры".

Издание РБК во вторник опубликовало версию логотипа и слогана, которая якобы предварительно одобрена Центризбиркомом. Логотип, разработанный агентством "ИМА-консалтинг", представляет собой раскрытую конституцию, слоган - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!", отмечает издание.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.