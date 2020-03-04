{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабулов: авиаудар ВС США по талибам в Афганистане грубо нарушает мирное соглашение

Cпецпредставитель президента России по Афганистану отметил, что талибы на американцев, на иностранные войска не нападали

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Авиаудар Вооруженных сил США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд грубо нарушает мирное соглашение между американцами и талибами. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это нарушает соглашение, потому что США и движение талибов взяли на себя письменные юридические обязательства не нападать. Талибы на американцев, на иностранные войска не нападали. Если США так поступили, они грубо нарушили соглашение", - указал он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американских вооруженных сил, США нанесли в среду авиаудары по боевикам "Талибана" в провинции Гильменд. По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого
Он занимал эту должность с сентября 2013 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС