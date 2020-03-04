Кабулов: авиаудар ВС США по талибам в Афганистане грубо нарушает мирное соглашение

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Авиаудар Вооруженных сил США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд грубо нарушает мирное соглашение между американцами и талибами. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это нарушает соглашение, потому что США и движение талибов взяли на себя письменные юридические обязательства не нападать. Талибы на американцев, на иностранные войска не нападали. Если США так поступили, они грубо нарушили соглашение", - указал он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американских вооруженных сил, США нанесли в среду авиаудары по боевикам "Талибана" в провинции Гильменд. По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.