{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Кремль будет анализировать решения суда по МН17

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия "всегда подвергала сомнению объективность работы следственной группы, поскольку была лишена возможности участвовать в ней"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кремль отказывается прогнозировать, каким будет судебный процесс по МН17, но намерен тщательно анализировать его итоги.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - напомнил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они [решения суда] будут аргументированы, подкреплены доказательствами", - подчеркнул представитель Кремля.

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Теги
УкраинаРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого
Он занимал эту должность с сентября 2013 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС