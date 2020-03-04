Кремль будет анализировать решения суда по МН17

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кремль отказывается прогнозировать, каким будет судебный процесс по МН17, но намерен тщательно анализировать его итоги.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - напомнил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они [решения суда] будут аргументированы, подкреплены доказательствами", - подчеркнул представитель Кремля.

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.