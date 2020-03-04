Кремль рассчитывает, что Путин и Эрдоган найдут меры по прекращению кризиса в Идлибе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированные на 5 марта, позволят понять причины Идлибского кризиса и прийти к набору мер по его прекращению.

"Планы обсудить с Эрдоганом Идлибский кризис. Ожидания - выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения", - сказал представитель Кремля журналистам.