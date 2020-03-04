{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Кремль рассчитывает, что Путин и Эрдоган найдут меры по прекращению кризиса в Идлибе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированные на 5 марта, позволят понять причины Идлибского кризиса и прийти к набору мер по его прекращению.

"Планы обсудить с Эрдоганом Идлибский кризис. Ожидания - выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения", - сказал представитель Кремля журналистам. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого
Он занимал эту должность с сентября 2013 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС