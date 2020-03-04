Песков: поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа никоим образом не ведет к ущемлению прав других национальностей. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никоим образом", - ответил Песков на вопрос, может ли упоминание в основном законе государствообразующего народа привести к ущемлению прав и интересов других национальностей, проживающих в России.

Представитель Кремля отметил, что в предложенном варианте предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом. "Поэтому здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", - подчеркнул пресс-секретарь президента.