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МИД: отказ США обсуждать мораторий по РСМД потребует военно-технического ответа

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. США и Запад пока негативно реагирует на предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), это может потребовать политического и военно-технического ответа. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Реакция со стороны Вашингтона и со стороны других стран НАТО пока негативная. Они к такому предложению с российской стороны пока не готовы, - сказал он. - Ситуация, бесспорно, крайне тревожная. Наверное, здесь потребуется какая-то дополнительная политическая и, может быть, военно-техническая реакция в будущем".

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