Песков не считает упоминание детей в Конституции поводом опасаться ювенальной юстиции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Упоминание детей в Конституции, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, не дает оснований для опасений по поводу применения норм ювенальной юстиции. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции и что государство будет изымать детей <…>, нужно внимательно прочесть фразу [в предложенной поправке]: "Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей в отношении детей, оставшихся без попечения". Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью", - сказал Песков.

В первом чтении законопроект об изменениях в основной закон страны, внесенный президентом, был принят единогласно 23 января. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. 2 марта Путин направил в Госдуму ряд дополнительных поправок.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.