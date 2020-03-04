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Просьбу Абхазии возбудить дело о возможном отравлении Бжании доложат Путину

Ранее власти Абхазии обратились в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об обращении властей Абхазии в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доложено Владимиру Путину.

"Это обращение, безусловно, по дипломатическим каналам будет доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано", - заверил Песков журналистов.

В пресс-службе кабинета министров Абхазии в среду сообщили, что власти Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.

Позже в среду пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, сообщила, что врачи диагностировали у Бжании, госпитализированного 2 марта в краснодарскую больницу, двухстороннюю пневмонию.

В понедельник утром в оппозиционном фонде "Апра" сообщили, что один из трех кандидатов в президенты Абхазии на назначенных на 22 марта выборах Аслан Бжания госпитализирован в Сочи. Ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице по реке Псоу. Вечером 2 марта Бжанию санавиацией доставили в Краснодарскую краевую больницу № 1. В Краснодаре его поместили в реанимацию, состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Во вторник утром Бжания вышел из состояния медикаментозой комы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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