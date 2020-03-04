Ликвидацию Минкавказа РФ завершат до конца июня

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в среду на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития.

"Завершить ликвидационные мероприятия до 30 июня 2020 года" - говорится в документе.

Как следует из распоряжения правительства, председателем ликвидационной комиссии упраздняемого министерства назначен замглавы Минкавказа Олег Хацаев. Также уточняется, что федеральные служащие и работники Минкавказа России будут выполнять свои обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий "до высвобождения в соответствии с законодательством РФ".