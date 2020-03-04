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Эксперт: демократы лишь повысили рейтинг Трампа, пытаясь создать ему препятствия

Действующий президент США активно пользуется этой ситуацией, отметил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Демократическая партия США своими действиями по дискредитации президента Дональда Трампа способствовала повышению его рейтинга в глазах избирателей. Такое мнение в среду выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов на пресс-конференции, посвященной предвыборной гонке в США.

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"За эти годы Трамп стал своим для республиканцев, хотя изначально многие однопартийцы любили его сквозь зубы, - сказал он. - Ситуация с импичментом это доказывает. Тогда президент смог использовать ту силу, которая есть в Конгрессе, в итоге однопартийцы поддержали его, а сам Трамп стал борцом в глазах простых американцев. Таким образом, демократы и импичментом, и расследованием в отношении Трампа, и прочими препонами только подняли ему рейтинг перед выборами".

"Демократы такую службу Трампу сослужили, какую он бы сам никогда не организовал. И он этой ситуацией активно пользуется", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Гарбузов, обстановка в Республиканской партии, где есть более-менее единогласная позиция в пользу Трампа, более конкурентоспособная, нежели у демократов, у которых наметился серьезный раскол. "Демократическая партия участвует в выборах в состоянии глубокого раскола: партия состоит из двух фракций, между которыми идет борьба: левые демократы с лидером Берни Сандерсом и умеренные демократы, остатки консервативных, с лидером Джо Байденом, которого осторожно поддерживает вся партийная элита", - пояснил специалист.

По его словам, Сандерса считают левым радикалом, социалистом и коммунистом, что в США традиционно отторгалось населением. "Левое движение никогда не имело своей политической силы в США и всегда примыкало к демократам, но сейчас течение стало серьезным и представляет угрозу для политического истеблишмента", - указал Гарбузов.

По мнению эксперта, "не Трамп угрожает Демократической партии, а само состояние раскола ставит под вопрос возможность ее победы на предстоящих выборах".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020Процедура импичмента Трампа
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