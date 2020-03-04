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Комитет Госдумы поддержал право КС оценивать законы о поправке к Конституции

Авторами поправки выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в основном законе страны, согласно которой конституционность таких инициатив по запросу главы государства будет проверять Конституционный суд (КС).

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Авторами данной поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Согласно тексту, КС "по запросу президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов" до подписания главой государства.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичМакаров, Андрей МихайловичКлишас, Андрей Александрович
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