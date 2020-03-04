Комитет Госдумы поддержал право КС оценивать законы о поправке к Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в основном законе страны, согласно которой конституционность таких инициатив по запросу главы государства будет проверять Конституционный суд (КС).

Что предлагают политики и общественные деятели

Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

На эту тему

Авторами данной поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Согласно тексту, КС "по запросу президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов" до подписания главой государства.