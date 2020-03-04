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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы уточнил порядок лишения неприкосновенности экс-президентов

Процедура будет предусмотрена не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которой уточняется порядок снятия неприкосновенности с бывших президентов РФ.

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Данной поправкой положения статьи 93 Конституции об отрешении президента от должности распространяются на процедуру лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. То есть указанная процедура будет предусмотрена не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности.

Комитет на заседании 19 февраля поддержал поправку к Конституции РФ, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов России. Согласно тексту, президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии экс-лидерам страны устанавливаются федеральным законом.

Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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