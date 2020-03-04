Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении законопроект о поправке к Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции.

Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]", - сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

"Мы закончили сегодня работу над поправками в Конституцию РФ. Сейчас публичная стадия закончилась", - добавил он.

Всего на рассмотрение комитета поступило около 390 поправок. На заключительном заседании было рассмотрено 87 предложений.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.