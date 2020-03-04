Комитет Думы поддержал ограничение права нижней палаты на вотум недоверия правительству

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, запрещающую нижней палате выражать вотум недоверия кабмину РФ, в частности, в период действия в стране военного или чрезвычайного положения.

"Госдума не может выразить недоверие правительству РФ, а председатель правительства РФ не может ставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству РФ в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения председателя правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ", - говорится в поправке, разработанной депутатом Даниилом Бессарабовым.

Пункты 3-5 статьи 109 основного закона предусматривают, что Госдума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции, в течение года после ее избрания; с момента выдвижения ею обвинения против президента РФ до принятия соответствующего решения Советом Федерации; в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента РФ.

В среду комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.