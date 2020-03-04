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Отставка правительства Украины

Эксперт: назначение нового премьера на Украине не изменит отношений Киева и Москвы

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что украинская политика формируется сложившейся после "евромайдана" системой, а не "какими-то персоналиями"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Отставка правительства Украины и назначение нового премьер-министра не скажется на российско-украинских отношениях. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

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"Назначение Шмыгаля на пост премьер-министра если и отразится на российско-украинских отношениях, то несущественно. Украинская политика формируется сложившейся после "евромайдана" системой, а не какими-то персоналиями, - подчеркнул он. - В частности, бывшего украинского президента Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, который вроде бы даже анонсировал себя как "приговор" в отношении него во время дебатов. Тем не менее все остается на прежнем уровне [в том числе интенсивность обстрелов в Донбассе]".

Касаясь вопроса налаживания отношений между Россией и Украиной, эксперт отметил, что если какие-то подвижки и есть, то "они чрезвычайно небольшие", и назвал лишь обмен пленными. "И Россия, и Украина находятся на достаточно жестких позициях... Россия в данном случае субъект политики, а Украина - объект. Поэтому кто бы ни занял в этом объекте кресло премьера, существенно это политику не изменит", - убежден он.

По его словам, на политику Киева "по-прежнему будут влиять США, ЕС, МВФ".

"Соответственно, [глава прежнего правительства Алексей] Гончарук выступил в качестве определенного громоотвода. Если бы его использовали в этом качестве чуть позже, для страны это было бы лучше", - заметил Безпалько.

Вместе с тем, напомнил он, на этот пост рассматривался Сергей Тигипко (бывший вице-премьер - прим. ТАСС). "Он хотя бы профессиональный политик, который занимал разные высокие должности в правительстве Украины. А кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль пока никак себя не проявил", - сказал политолог.

Теги
УкраинаРоссияГончарук, Алексей ВалерьевичОтставка правительства Украины
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