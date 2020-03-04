Конституционный суд России сможет оценивать решения иностранных судов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая дает право Конституционному суду РФ оценивать решения иностранных и межгосударственных судов на предмет соответствия Основному закону РФ.

Для этого статью 125 Конституции предлагается дополнить нормой, согласно которой КС будет решать вопрос о "возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка" РФ.

Как отметил, отвечая позже на вопросы журналистов, глава комитета Павел Крашенинников, оговорка о публичном порядке является одним из основополагающих принципов международного частного права. По его словам, в Гражданском кодексе РФ говорится, что норма иностранного права в исключительных случаях не применяется, если последствия ее применения явно противоречили бы основам публичного порядка РФ.

Согласно редакции законопроекта первого чтения, конституционный суд может рассматривать решения межгосударственных органов, которые были приняты на основании положений международных договоров Российской Федерации, на предмет того, не противоречат ли они Конституции РФ. Теперь этот пункт дополняется судами.

Авторами поправки выступили Крашенинников, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Ранее эта инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.