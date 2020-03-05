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Путин обсудит с лидерами фракций Госдумы поправки к Конституции

С инициативой собрать вместе руководителей парламентских фракций и дополнительно обсудить подготовку поправок к основному закону к главе государства 18 февраля обратился руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с руководителями фракций Государственной думы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С инициативой собрать вместе руководителей парламентских фракций и дополнительно обсудить подготовку поправок к основному закону к главе государства 18 февраля обратился руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что как в "Единой России", так и в других фракциях "многие готовят свои поправки", идут дискуссии и в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию. Путин тогда согласился с этим предложением, отметив, что он постарается встретиться с парламентариями для обсуждения всех этих вопросов в скором времени.

Приоритеты думской оппозиции

Лидеры левой парламентской оппозиции в лице Геннадия Зюганова (КПРФ) и Сергея Миронова ("Справедливая Россия") намерены настаивать на рассмотрении поправок своих фракций к основному закону. При этом профильный думский комитет в среду закончил обсуждение последнего пакета предложений об изменениях в Конституции.

По мнению лидера коммунистов, без учета их инициатив запланированное на 22 апреля общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию "приобретает формальный характер". Как уточнял Зюганов, в целом фракция предложила более 80 поправок, 15 из них она считает приоритетными. В частности, речь идет о выборности сенаторов и судей, о наделении Госдумы правом решать вопрос о доверии как кабинету министров, так и его отдельным членам, а также об ограничении размера платы за услуги ЖКХ в зависимости от дохода семьи.

Миронов планирует обсудить с президентом предложения, внесенные фракцией справороссов, в первую очередь поправки социальной направленности. Ранее политик в разговоре с ТАСС призывал не превращать Конституцию в лоскутное одеяло. Ряд инициатив по изменению основного закона, уверен он, носит субъективный характер и не имеет отношения к Конституции. "Я считаю, что на встрече с президентом мы должны совместными усилиями отобрать самые важные предложения из тех, что вносились думскими фракциями, - отмечал Миронов. - Определить, какие поправки действительно достойны и уместны в нашей Конституции, а какие инициативы лучше реализовать в формате федеральных законов".

Среди приоритетов "Справедливой России" - ежегодная индексация пенсий и социальных пособий не ниже уровня инфляции, невозможность принятия в РФ законов, сокращающих социальные обязательства государства, а также закрепление в основном законе пенсионного возраста на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Большая часть поправок, разработанных коммунистами и справороссами, была отклонена комитетом нижней палаты по госстроительству и законодательству. Однако некоторые инициативы думской оппозиции все же оказались учтены в редакции документа ко второму чтению. Например, в ней нашли отражение положения о парламентском контроле (КПРФ), а также частоте индексации пенсий и запрете ограничений в отношении россиян, подпавших под иностранные санкции ("Справедливая Россия").

ЛДПР традиционно не анонсирует повестку встреч руководства партии с главой государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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