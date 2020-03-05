Путин и Эрдоган в Москве обсудят пути выхода из идлибского кризиса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг в Кремле переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Москву на фоне резко обострившейся ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

"Ожидания [от переговоров] - выйти на единое понимание предтечи этого кризиса [в Идлибе], причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал говорить, о каком именно наборе мер может идти речь, призвав дождаться итогов встречи.

Ранее в Кремле отмечали, что позиция России на предстоящих переговорах "будет абсолютно последовательной и неизменной", она уже излагалась на различных уровнях и Путиным, и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и межведомственной российской делегацией, которая работала с турецкими коллегами. По словам Пескова, Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом, сохраняя при этом приверженность сочинским договоренностям и придавая "большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".

Пресс-секретарь президента РФ ранее также отмечал, что именно Анкара пока не выполнила условия сочинских договоренностей от сентября 2018 года, "где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание [террористов и вооруженной оппозиции в Идлибе], вывод тяжелых вооружений и так далее".

Ситуацию вокруг Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте предстоящих переговоров с Эрдоганом Путин в среду обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Ожидания Анкары

Турецкий лидер в среду сообщил журналистам, что ожидает от переговоров в Москве "скорого установления режима прекращения огня". До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте республики с комментариями по текущей ситуации в Идлибе, заявил, что турецкие войска будут продолжать действовать в провинции "в рамках международного права и достигнутых ранее договоренностей" в астанинском и сочинском форматах. Кроме того, по его словам, в Анкаре ожидают, что Россия ради исполнения сочинских соглашений окажет имеющееся у нее влияние на власти Сирии.

Как утверждают турецкие СМИ, непосредственно перед началом переговоров двух лидеров в формате тет-а-тет могут состояться контакты в составе делегаций, которые вновь обозначат свои ожидания по ситуации в сирийском Идлибе. Как предполагается, Турция намерена добиваться того, чтобы сирийские войска перестали возвращать под контроль Дамаска территории в Идлибе. В Анкаре считают, что это условие необходимо, чтобы "положить конец гуманитарной катастрофе и предотвратить новые волны беженцев к границе с Турцией". Между тем 3 марта Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг утверждения представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в этой зоне деэскалации.

Не исключено также, что Анкара на переговорах поднимет вопрос использования воздушного пространства над Идлибом.

Близкая к турецкому правительству газета Sabah утверждает, что стороны на переговорах в Москве могут подписать новое соглашение, которое стало бы обновленной версией предыдущего сочинского меморандума.

Ожидания от российско-турецких переговоров на высшем уровне есть и в других столицах. Так, в Берлине рассчитывают, что Путин и Эрдоган определят границы зоны безопасности в Идлибе, где можно будет оказывать гуманитарную помощь, заявила в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Регулярные контакты

Эрдоган - один из самых частых собеседников президента РФ на международной арене. Нынешние переговоры станут для них третьей личной встречей с начала текущего года: в предыдущие разы они общались на конференции по Ливии в Берлине 19 января и на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле 8 января. Как следует из сообщений на сайте Кремля, в прошлом году Путин 12 раз говорил с Эрдоганом по телефону - больше, чем с кем-либо еще из зарубежных коллег. С начала 2020 года у президентов РФ и Турции состоялось пять телефонных разговоров, два из которых прошли в конце февраля уже на фоне обострения в Идлибе.

На переговорах Путина и Эрдогана в Сочи в октябре 2019 года обсуждалась ситуация, связанная с началом турецкой военной операции "Источник мира" в северо-восточных районах Сирии. По итогам встречи был принят меморандум, в соответствии с которым российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции, а курдские формирования покинули 30-километровую зону от границы с Турцией. Месяцем ранее в Анкаре прошел очередной саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, на котором обсуждалась дальнейшая борьба с терроризмом в Сирии, в том числе на северо-востоке страны и в провинции Идлиб. Всего же в течение прошлого года состоялось семь личных встреч Путина и Эрдогана на различных площадках.

Ситуация в Идлибе

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.