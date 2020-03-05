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Предложения по изменениям в Конституции

Поправка к Конституции включена в предварительную повестку заседания Совфеда 11 марта

Докладчиком по этому вопросу выступит глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Закон о поправке к Конституции РФ включен в предварительный проект повестки заседания Совета Федерации 11 марта. Соответствующая информация размещена на сайте верхней палаты парламента.

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Как ожидается, докладчиком по этому вопросу выступит сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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