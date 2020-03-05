На каждом участке для голосования по Конституции можно будет ознакомиться с поправками

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на каждом участке для голосования по законопроекту об изменениях в Конституции можно будет ознакомиться с поправками к Основному Закону.

"Как только будут полностью сформулированы поправки в окончательном варианте, мы должны сделать так, чтобы на каждом участке была ныне действующая Конституция. И именно брошюры и плакаты, где поправки в Конституцию будут изложены в таком виде, в каком они вносятся в закон", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума в четверг.

Она отметила, что это необходимо, чтобы каждый гражданин смог ознакомиться с изменениями в Конституции.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.