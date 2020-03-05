Совет депутатов Туапсе отправил в отставку мэра, в отношении которого возбуждены два дела

Ранее Следственный комитет России подтвердил возбуждение дела в отношении Зверева по двум статьям УК РФ, также прокуратура Краснодарского края подтвердила ТАСС арест мэра. В декабре 2019 года следственные органы на Кубани в его отношении возбудили второе уголовное дело - по статье о получении взятки в 1 млн 600 тыс. рублей.

Уточняется, что решение о досрочном прекращении полномочий главы города Туапсе принято на основании поступившей в Совет инициативы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".