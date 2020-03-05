Законопроект о получении гражданства РФ при наличии иностранного согласован в АП

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий подать заявление на получение российского гражданства при наличии паспорта другого государства, прошел согласование в Администрации президента РФ. Об этом в четверг на заседании Госдумы сообщил первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы ожидаем внесения правительством законопроекта, который прошел уже, насколько нам известно, согласование в Администрации президента, в соответствии с которым очень серьезно упрощается вся процедура подачи документов для получения гражданства РФ", - сказал он.

Депутат уточнил, что "речь идет о снятии условия, по которому прежде, чем подать заявление о гражданстве РФ, надо выйти из гражданства" другой страны. Затулин заметил, что Конституция РФ не запрещает наличия нескольких гражданств, ограничение распространяется только на высших должностных лиц. При этом "масса русского и русскоязычного населения" за пределами РФ хочет получить российское гражданство.