{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Законопроект о получении гражданства РФ при наличии иностранного согласован в АП

Упрощается вся процедура подачи документов, отметил первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий подать заявление на получение российского гражданства при наличии паспорта другого государства, прошел согласование в Администрации президента РФ. Об этом в четверг на заседании Госдумы сообщил первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы ожидаем внесения правительством законопроекта, который прошел уже, насколько нам известно, согласование в Администрации президента, в соответствии с которым очень серьезно упрощается вся процедура подачи документов для получения гражданства РФ", - сказал он.

Депутат уточнил, что "речь идет о снятии условия, по которому прежде, чем подать заявление о гражданстве РФ, надо выйти из гражданства" другой страны. Затулин заметил, что Конституция РФ не запрещает наличия нескольких гражданств, ограничение распространяется только на высших должностных лиц. При этом "масса русского и русскоязычного населения" за пределами РФ хочет получить российское гражданство.

Теги
РоссияЗатулин, Константин Федорович
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В рабочую группу по Конституции не поступали поправки о досрочных выборах в Госдуму
По словам сенатора Андрея Клишаса, конституционно можно сократить полномочия того или иного выборного органа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС