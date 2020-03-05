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Рапота оценил реализацию социально направленных программ Союзного государства

В 2020 году сохранится достаточное финансирование, отметил госсекретарь СГ

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Социально ориентированные программы, мероприятия и проекты Союзного государства (СГ) Белоруссии и России реализуются успешно. Об этом заявил в четверг госсекретарь СГ Григорий Рапота в Минске, где проходит совещание с представителями государственных заказчиков и исполнителей от Белоруссии программ, проектов и мероприятий Союзного государства в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, экологии и радиационной безопасности.

"Ситуация благополучная, программы и проекты реализуются вовремя. Естественно, возникают какие-то нюансы, но они непринципиальные. В прошлом году хорошо использовались средства, даже с некоторой экономией, - сказал Рапота. - В текущем году сохранится достаточное финансирование, которое позволит эффективно работать". По его словам, социально ориентированные программы, мероприятия и проекты занимают одно из ведущих мест в расходных статьях бюджета СГ на текущий год.

По словам Рапоты, в 2019 году выполнялось несколько союзных программ, в их числе - программы, "посвященные защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитию системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства, а также медицинская программа "Спинальные системы" для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".

Кроме того, реализовывались союзные проекты, связанные с Белорусско-Российским университетом в Могилеве, Брестской крепостью. "Еще один проект - создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату. Он уже на стадии завершения", - отметил госсекретарь.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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