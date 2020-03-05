Совфед готов направить наблюдателей на выборы президента Белоруссии в 2020 году

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности направить наблюдателей от Совфеда и Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) для мониторинга предстоящих выборов президента Белоруссии в 2020 году, если будет приглашение от белорусской стороны. Об этом спикер верхней палаты российского парламента заявила в четверг во время встречи с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

"Если будет заинтересованность у белорусской стороны, на предстоящие президентские выборы мы готовы направить делегацию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи [СНГ], от Совета Федерации, если будет такое приглашение", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что мониторинг выборов в странах СНГ является полезным форматом межпарламентского взаимодействия. Спикер также отметила авторитетность выводов мониторинговых групп по итогам выборов.

"Сегодня наши мониторинговые миссии, не только по нашей оценке, но и по зарубежным оценкам, являются очень профессиональными, очень качественно ведут мониторинг как до выборов, так и в выборный процесс. С мнением мониторинговых миссий МПА считаются, это очень важно, чтобы не было только мнения иногда ангажированных международных структур, которые по-прежнему считают, что нас надо учить, как проводить выборы, как развивать демократию", - подчеркнула Матвиенко.

"Это обмен опытом создания избирательной системы, избирательного процесса, нам кажется, что у нас уже все устоялось, но мы постоянно совершенствуем избирательный процесс. Это правильно, мы не стоим на месте, делаем выборы более прозрачными, более демократичными, более открытыми. Думаю, что сегодня и в Белоруссии, и в России действительно достаточный опыт и выстроены эффективные избирательные системы, соответствующие всем международным требованиям", - сказала Матвиенко.