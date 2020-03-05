{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед готов направить наблюдателей на выборы президента Белоруссии в 2020 году

Валентина Матвиенко отметила, что это произойдет в случае заинтересованности белорусской стороны

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности направить наблюдателей от Совфеда и Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) для мониторинга предстоящих выборов президента Белоруссии в 2020 году, если будет приглашение от белорусской стороны. Об этом спикер верхней палаты российского парламента заявила в четверг во время встречи с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

"Если будет заинтересованность у белорусской стороны, на предстоящие президентские выборы мы готовы направить делегацию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи [СНГ], от Совета Федерации, если будет такое приглашение", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что мониторинг выборов в странах СНГ является полезным форматом межпарламентского взаимодействия. Спикер также отметила авторитетность выводов мониторинговых групп по итогам выборов.

"Сегодня наши мониторинговые миссии, не только по нашей оценке, но и по зарубежным оценкам, являются очень профессиональными, очень качественно ведут мониторинг как до выборов, так и в выборный процесс. С мнением мониторинговых миссий МПА считаются, это очень важно, чтобы не было только мнения иногда ангажированных международных структур, которые по-прежнему считают, что нас надо учить, как проводить выборы, как развивать демократию", - подчеркнула Матвиенко.

"Это обмен опытом создания избирательной системы, избирательного процесса, нам кажется, что у нас уже все устоялось, но мы постоянно совершенствуем избирательный процесс. Это правильно, мы не стоим на месте, делаем выборы более прозрачными, более демократичными, более открытыми. Думаю, что сегодня и в Белоруссии, и в России действительно достаточный опыт и выстроены эффективные избирательные системы, соответствующие всем международным требованиям", - сказала Матвиенко.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Законопроект о получении гражданства РФ при наличии иностранного согласован в АП
Упрощается вся процедура подачи документов, отметил первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС