Путин надеется, что ситуация в Идлибе не разрушит российско-турецкие отношения

"Нам нужно с вами обязательно проговорить все, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день (в связи с событиями в Идлибе - прим. ТАСС), чтобы ничего подобного <...> не повторялось и <...> чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы - и я знаю, вы тоже - относимся очень внимательно и дорожим этим", - сказал Путин.

Российский лидер также заявил о необходимости прямого личного разговора на фоне обострения ситуации в сирийской провинции. "Нам всегда есть, о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора", - сказал он, открывая российско-турецкие переговоры.

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных и заявил, что сирийская армия не знала о месте их нахождения. "В начале нашей встречи я еще раз хочу выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии", - обратился российский лидер к турецкому коллеге. Путин отметил, что "гибель людей - это всегда большая трагедия". "К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их [турецких военных] нахождения", - сказал президент РФ. По его словам, "за это время пострадали и сирийские военнослужащие, у сирийской армии серьезные потери".