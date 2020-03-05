Путин надеется, что ситуация в Идлибе не разрушит российско-турецкие отношения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы она не разрушала российско-турецкие отношения.
"Нам нужно с вами обязательно проговорить все, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день (в связи с событиями в Идлибе - прим. ТАСС), чтобы ничего подобного <...> не повторялось и <...> чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы - и я знаю, вы тоже - относимся очень внимательно и дорожим этим", - сказал Путин.
Российский лидер также заявил о необходимости прямого личного разговора на фоне обострения ситуации в сирийской провинции. "Нам всегда есть, о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора", - сказал он, открывая российско-турецкие переговоры.
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных и заявил, что сирийская армия не знала о месте их нахождения. "В начале нашей встречи я еще раз хочу выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии", - обратился российский лидер к турецкому коллеге. Путин отметил, что "гибель людей - это всегда большая трагедия". "К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их [турецких военных] нахождения", - сказал президент РФ. По его словам, "за это время пострадали и сирийские военнослужащие, у сирийской армии серьезные потери".
Путин также поблагодарил Эрдогана за то, что тот нашел возможность прилететь в Москву и провести эту встречу. Он отметил, что, как и просил турекий лидер, разговор начнется с глазу на глаз, а потом, при необходимости, к нему подключатся члены делегаций двух стран.
Ситуация в Идлибе
Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года.
Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.